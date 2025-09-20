HEFE (HEFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00164364 24 timer lav $ 0.00173591 24 timer høy
All Time High $ 0.00367726
Laveste pris $ 0.00004377
Prisendring (1H) -0.32%
Prisendring (1D) -4.43%
Prisendring (7D) +4.81%

HEFE (HEFE) sanntidsprisen er $0.00165428. I løpet av de siste 24 timene har HEFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00164364 og et toppnivå på $ 0.00173591, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEFE er $ 0.00367726, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004377.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEFE endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -4.43% over 24 timer og +4.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HEFE (HEFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M
Opplagsforsyning 633.53M
Total forsyning 633,532,814.0470581

Nåværende markedsverdi på HEFE er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEFE er 633.53M, med en total tilgang på 633532814.0470581. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.