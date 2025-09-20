Hector Network (HEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01468381 $ 0.01468381 $ 0.01468381 24 timer lav $ 0.01498634 $ 0.01498634 $ 0.01498634 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01468381$ 0.01468381 $ 0.01468381 24 timer høy $ 0.01498634$ 0.01498634 $ 0.01498634 All Time High $ 357.61$ 357.61 $ 357.61 Laveste pris $ 0.01095776$ 0.01095776 $ 0.01095776 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) +0.45% Prisendring (7D) -8.41% Prisendring (7D) -8.41%

Hector Network (HEC) sanntidsprisen er $0.01480312. I løpet av de siste 24 timene har HEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01468381 og et toppnivå på $ 0.01498634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEC er $ 357.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.01095776.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEC endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -8.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hector Network (HEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.91K$ 35.91K $ 35.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.85K$ 46.85K $ 46.85K Opplagsforsyning 2.43M 2.43M 2.43M Total forsyning 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393

Nåværende markedsverdi på Hector Network er $ 35.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HEC er 2.43M, med en total tilgang på 3164939.07318393. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.85K.