Hawksight (HAWK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005004 $ 0.00005004 $ 0.00005004 24 timer lav $ 0.00006881 $ 0.00006881 $ 0.00006881 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005004$ 0.00005004 $ 0.00005004 24 timer høy $ 0.00006881$ 0.00006881 $ 0.00006881 All Time High $ 0.261067$ 0.261067 $ 0.261067 Laveste pris $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 Prisendring (1H) -9.25% Prisendring (1D) -12.24% Prisendring (7D) -2.64% Prisendring (7D) -2.64%

Hawksight (HAWK) sanntidsprisen er $0.00005677. I løpet av de siste 24 timene har HAWK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005004 og et toppnivå på $ 0.00006881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAWK er $ 0.261067, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001024.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAWK endret seg med -9.25% i løpet av den siste timen, -12.24% over 24 timer og -2.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hawksight (HAWK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.97K$ 86.97K $ 86.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 293.58K$ 293.58K $ 293.58K Opplagsforsyning 1.48B 1.48B 1.48B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hawksight er $ 86.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAWK er 1.48B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 293.58K.