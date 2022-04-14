Hawksight (HAWK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hawksight (HAWK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hawksight (HAWK) Informasjon Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT. Offisiell nettside: https://hawksight.co/ Kjøp HAWK nå!

Hawksight (HAWK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hawksight (HAWK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.44K $ 88.44K $ 88.44K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 298.56K $ 298.56K $ 298.56K All-time high: $ 0.261067 $ 0.261067 $ 0.261067 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hawksight (HAWK) pris

Hawksight (HAWK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hawksight (HAWK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAWK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAWK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAWKs tokenomics, kan du utforske HAWK tokenets livepris!

HAWK prisforutsigelse Vil du vite hvor HAWK kan være på vei? Vår HAWK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAWK tokenets prisforutsigelse nå!

