Hatch (HATCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00800703 $ 0.00800703 $ 0.00800703 24 timer lav $ 0.00898132 $ 0.00898132 $ 0.00898132 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00800703$ 0.00800703 $ 0.00800703 24 timer høy $ 0.00898132$ 0.00898132 $ 0.00898132 All Time High $ 0.13185$ 0.13185 $ 0.13185 Laveste pris $ 0.00798356$ 0.00798356 $ 0.00798356 Prisendring (1H) +0.77% Prisendring (1D) +7.43% Prisendring (7D) -1.91% Prisendring (7D) -1.91%

Hatch (HATCH) sanntidsprisen er $0.00881717. I løpet av de siste 24 timene har HATCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00800703 og et toppnivå på $ 0.00898132, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HATCH er $ 0.13185, mens den rekordlave prisen er $ 0.00798356.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HATCH endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, +7.43% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hatch (HATCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hatch er $ 8.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HATCH er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.82M.