Hashtagger (MOOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02084822 24 timer lav $ 0.02141781 24 timer høy All Time High $ 1.13 Laveste pris $ 0.02003437 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.99% Prisendring (7D) -5.50%

Hashtagger (MOOO) sanntidsprisen er $0.02116761. I løpet av de siste 24 timene har MOOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02084822 og et toppnivå på $ 0.02141781, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOOO er $ 1.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.02003437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOOO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.99% over 24 timer og -5.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hashtagger (MOOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 635.04K Opplagsforsyning 1.99M Total forsyning 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hashtagger er $ 42.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOO er 1.99M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 635.04K.