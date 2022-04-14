Hashtagger (MOOO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hashtagger (MOOO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hashtagger (MOOO) Informasjon "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Offisiell nettside: https://hashtagger.com/ Kjøp MOOO nå!

Hashtagger (MOOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hashtagger (MOOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.43K $ 43.43K $ 43.43K Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 655.90K $ 655.90K $ 655.90K All-time high: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 All-Time Low: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Nåværende pris: $ 0.02186112 $ 0.02186112 $ 0.02186112 Lær mer om Hashtagger (MOOO) pris

Hashtagger (MOOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hashtagger (MOOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOOOs tokenomics, kan du utforske MOOO tokenets livepris!

