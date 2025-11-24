Hand Guy pris i dag

Sanntids Hand Guy (HANDGUY) pris i dag er --, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende HANDGUY til USD konverteringssats er -- per HANDGUY.

Hand Guy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,685.24, med en sirkulerende forsyning på 999.23M HANDGUY. I løpet av de siste 24 timene HANDGUY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00128685, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har HANDGUY beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -16.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hand Guy (HANDGUY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Opplagsforsyning 999.23M 999.23M 999.23M Total forsyning 999,230,700.263881 999,230,700.263881 999,230,700.263881

