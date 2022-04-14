GX3 A (GX3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GX3 A (GX3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GX3 A (GX3) Informasjon GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. Offisiell nettside: https://gx3.ai/ Teknisk dokument: https://docs.gx3.ai/ Kjøp GX3 nå!

GX3 A (GX3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GX3 A (GX3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K All-time high: $ 0.00918557 $ 0.00918557 $ 0.00918557 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00094161 $ 0.00094161 $ 0.00094161 Lær mer om GX3 A (GX3) pris

GX3 A (GX3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GX3 A (GX3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GX3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GX3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GX3s tokenomics, kan du utforske GX3 tokenets livepris!

