Dagens GX3 A livepris er 0.0009517 USD. Spor prisoppdateringer for GX3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GX3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GX3 A livepris er 0.0009517 USD. Spor prisoppdateringer for GX3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GX3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GX3 til USD livepris:

$0.0009517
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
GX3 A (GX3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:23:36 (UTC+8)

GX3 A (GX3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00918557
$ 0.00080339
+4.12%

+4.12%

GX3 A (GX3) sanntidsprisen er $0.0009517. I løpet av de siste 24 timene har GX3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GX3 er $ 0.00918557, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GX3 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GX3 A (GX3) Markedsinformasjon

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GX3 A er $ 9.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GX3 er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.52K.

GX3 A (GX3) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GX3 A til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GX3 A til USD ble $ +0.0000197365.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GX3 A til USD ble $ -0.0001226464.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GX3 A til USD ble $ -0.0002782856345759882.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000197365+2.07%
60 dager$ -0.0001226464-12.88%
90 dager$ -0.0002782856345759882-22.62%

Hva er GX3 A (GX3)

GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GX3 A (GX3) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

GX3 A Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GX3 A (GX3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GX3 A (GX3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GX3 A.

Sjekk GX3 Aprisprognosen nå!

GX3 til lokale valutaer

GX3 A (GX3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GX3 A (GX3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GX3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GX3 A (GX3)

Hvor mye er GX3 A (GX3) verdt i dag?
Live GX3 prisen i USD er 0.0009517 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GX3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GX3 til USD er $ 0.0009517. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GX3 A?
Markedsverdien for GX3 er $ 9.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GX3?
Den sirkulerende forsyningen av GX3 er 10.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGX3 ?
GX3 oppnådde en ATH-pris på 0.00918557 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GX3?
GX3 så en ATL-pris på 0.00080339 USD.
Hva er handelsvolumet til GX3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GX3 er -- USD.
Vil GX3 gå høyere i år?
GX3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GX3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.