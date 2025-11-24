GUSD pris i dag

Sanntids GUSD (GUSD) pris i dag er $ 0.999511, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende GUSD til USD konverteringssats er $ 0.999511 per GUSD.

GUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 149,673,816, med en sirkulerende forsyning på 149.79M GUSD. I løpet av de siste 24 timene GUSD har den blitt handlet mellom $ 0.998145(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.019, mens tidenes laveste notering var $ 0.98989.

Kortsiktig har GUSD beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -0.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GUSD (GUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.67M$ 149.67M $ 149.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 319.75M$ 319.75M $ 319.75M Opplagsforsyning 149.79M 149.79M 149.79M Total forsyning 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

