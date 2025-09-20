Guberto (GUBERTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01280091$ 0.01280091 $ 0.01280091 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) +3.31% Prisendring (7D) +3.31%

Guberto (GUBERTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GUBERTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUBERTO er $ 0.01280091, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUBERTO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +3.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guberto (GUBERTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Guberto er $ 58.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUBERTO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.28K.