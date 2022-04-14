Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Guanciale by Virtuals (GUAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Guanciale by Virtuals (GUAN) Informasjon Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Offisiell nettside: https://guanciale.ai Kjøp GUAN nå!

Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Guanciale by Virtuals (GUAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.09K Total forsyning: $ 989.36M Sirkulerende forsyning: $ 989.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.09K All-time high: $ 0.01775661 All-Time Low: $ 0.00009414 Nåværende pris: $ 0

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Guanciale by Virtuals (GUAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUANs tokenomics, kan du utforske GUAN tokenets livepris!

