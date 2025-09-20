Dagens Guanciale by Virtuals livepris er 0.00011204 USD. Spor prisoppdateringer for GUAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Guanciale by Virtuals livepris er 0.00011204 USD. Spor prisoppdateringer for GUAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Guanciale by Virtuals Pris (GUAN)

1 GUAN til USD livepris:

$0.00011204
$0.00011204$0.00011204
-0.20%1D
Guanciale by Virtuals (GUAN) Live prisdiagram
Guanciale by Virtuals (GUAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00010903
$ 0.00010903$ 0.00010903
24 timer lav
$ 0.00011424
$ 0.00011424$ 0.00011424
24 timer høy

$ 0.00010903
$ 0.00010903$ 0.00010903

$ 0.00011424
$ 0.00011424$ 0.00011424

$ 0.01775661
$ 0.01775661$ 0.01775661

$ 0.00009922
$ 0.00009922$ 0.00009922

-0.88%

-0.26%

-32.58%

-32.58%

Guanciale by Virtuals (GUAN) sanntidsprisen er $0.00011204. I løpet av de siste 24 timene har GUAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010903 og et toppnivå på $ 0.00011424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUAN er $ 0.01775661, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009922.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUAN endret seg med -0.88% i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og -32.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Markedsinformasjon

$ 110.85K
$ 110.85K$ 110.85K

--
----

$ 110.85K
$ 110.85K$ 110.85K

989.36M
989.36M 989.36M

989,358,687.2314093
989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

Nåværende markedsverdi på Guanciale by Virtuals er $ 110.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUAN er 989.36M, med en total tilgang på 989358687.2314093. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.85K.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Guanciale by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Guanciale by Virtuals til USD ble $ -0.0000501318.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Guanciale by Virtuals til USD ble $ -0.0000692361.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Guanciale by Virtuals til USD ble $ -0.00032001639954182134.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.26%
30 dager$ -0.0000501318-44.74%
60 dager$ -0.0000692361-61.79%
90 dager$ -0.00032001639954182134-74.06%

Hva er Guanciale by Virtuals (GUAN)

Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Guanciale by Virtuals (GUAN) Ressurs

Offisiell nettside

Guanciale by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Guanciale by Virtuals (GUAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Guanciale by Virtuals (GUAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Guanciale by Virtuals.

Sjekk Guanciale by Virtualsprisprognosen nå!

GUAN til lokale valutaer

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Guanciale by Virtuals (GUAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GUAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Guanciale by Virtuals (GUAN)

Hvor mye er Guanciale by Virtuals (GUAN) verdt i dag?
Live GUAN prisen i USD er 0.00011204 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GUAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GUAN til USD er $ 0.00011204. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Guanciale by Virtuals?
Markedsverdien for GUAN er $ 110.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GUAN?
Den sirkulerende forsyningen av GUAN er 989.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUAN ?
GUAN oppnådde en ATH-pris på 0.01775661 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GUAN?
GUAN så en ATL-pris på 0.00009922 USD.
Hva er handelsvolumet til GUAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUAN er -- USD.
Vil GUAN gå høyere i år?
GUAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Guanciale by Virtuals (GUAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.