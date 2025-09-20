Guanciale by Virtuals (GUAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010903 24 timer lav $ 0.00011424 24 timer høy All Time High $ 0.01775661 Laveste pris $ 0.00009922 Prisendring (1H) -0.88% Prisendring (1D) -0.26% Prisendring (7D) -32.58%

Guanciale by Virtuals (GUAN) sanntidsprisen er $0.00011204. I løpet av de siste 24 timene har GUAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010903 og et toppnivå på $ 0.00011424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUAN er $ 0.01775661, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009922.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUAN endret seg med -0.88% i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og -32.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.85K Opplagsforsyning 989.36M Total forsyning 989,358,687.2314093

Nåværende markedsverdi på Guanciale by Virtuals er $ 110.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUAN er 989.36M, med en total tilgang på 989358687.2314093. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.85K.