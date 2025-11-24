GTETH pris i dag

Sanntids GTETH (GTETH) pris i dag er $ 2,821.07, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende GTETH til USD konverteringssats er $ 2,821.07 per GTETH.

GTETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 434,698,081, med en sirkulerende forsyning på 153.82K GTETH. I løpet av de siste 24 timene GTETH har den blitt handlet mellom $ 2,736.25(laveste) og $ 2,846.85 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,751.71, mens tidenes laveste notering var $ 2,627.71.

Kortsiktig har GTETH beveget seg +0.09% i løpet av den siste timen og -10.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GTETH (GTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 434.70M$ 434.70M $ 434.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 434.70M$ 434.70M $ 434.70M Opplagsforsyning 153.82K 153.82K 153.82K Total forsyning 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Nåværende markedsverdi på GTETH er $ 434.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTETH er 153.82K, med en total tilgang på 153820.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 434.70M.