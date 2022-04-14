Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Informasjon Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Offisiell nettside: https://grumpycatcoin.com Kjøp GRUMPY nå!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Markedsverdi: $ 1.88M
Total forsyning: $ 9.18B
Sirkulerende forsyning: $ 9.18B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.88M
All-time high: $ 0.00933552
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00020473

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grumpy Cat Coin (GRUMPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRUMPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRUMPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRUMPYs tokenomics, kan du utforske GRUMPY tokenets livepris!

