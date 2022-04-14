Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Informasjon

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Offisiell nettside:
https://grumpycatcoin.com

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Total forsyning:
$ 9.18B
$ 9.18B$ 9.18B
Sirkulerende forsyning:
$ 9.18B
$ 9.18B$ 9.18B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
All-time high:
$ 0.00933552
$ 0.00933552$ 0.00933552
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00020473
$ 0.00020473$ 0.00020473

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Grumpy Cat Coin (GRUMPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GRUMPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GRUMPY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GRUMPYs tokenomics, kan du utforske GRUMPY tokenets livepris!

