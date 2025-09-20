Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0001971 24 timer lav $ 0.00022036 24 timer høy All Time High $ 0.00933552 Laveste pris $ 0.00005729 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -8.16% Prisendring (7D) -20.92%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) sanntidsprisen er $0.00020131. I løpet av de siste 24 timene har GRUMPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001971 og et toppnivå på $ 0.00022036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRUMPY er $ 0.00933552, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005729.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRUMPY endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -8.16% over 24 timer og -20.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.85M Opplagsforsyning 9.18B Total forsyning 9,178,724,690.740894

Nåværende markedsverdi på Grumpy Cat Coin er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRUMPY er 9.18B, med en total tilgang på 9178724690.740894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.85M.