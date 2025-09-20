Dagens Grumpy Cat Coin livepris er 0.00020131 USD. Spor prisoppdateringer for GRUMPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRUMPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Grumpy Cat Coin livepris er 0.00020131 USD. Spor prisoppdateringer for GRUMPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRUMPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GRUMPY

GRUMPY Prisinformasjon

GRUMPY Offisiell nettside

GRUMPY tokenomics

GRUMPY Prisprognose

Grumpy Cat Coin Logo

Grumpy Cat Coin Pris (GRUMPY)

Ikke oppført

1 GRUMPY til USD livepris:

$0.00020031
-9.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:27 (UTC+8)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001971
24 timer lav
$ 0.00022036
24 timer høy

$ 0.0001971
$ 0.00022036
$ 0.00933552
$ 0.00005729
+0.07%

-8.16%

-20.92%

-20.92%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) sanntidsprisen er $0.00020131. I løpet av de siste 24 timene har GRUMPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001971 og et toppnivå på $ 0.00022036, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRUMPY er $ 0.00933552, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005729.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRUMPY endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -8.16% over 24 timer og -20.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Markedsinformasjon

$ 1.85M
--
$ 1.85M
9.18B
9,178,724,690.740894
Nåværende markedsverdi på Grumpy Cat Coin er $ 1.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRUMPY er 9.18B, med en total tilgang på 9178724690.740894. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.85M.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Grumpy Cat Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Grumpy Cat Coin til USD ble $ -0.0000435105.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Grumpy Cat Coin til USD ble $ -0.0000162591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Grumpy Cat Coin til USD ble $ -0.0002974493127593359.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-8.16%
30 dager$ -0.0000435105-21.61%
60 dager$ -0.0000162591-8.07%
90 dager$ -0.0002974493127593359-59.63%

Hva er Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Ressurs

Offisiell nettside

Grumpy Cat Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Grumpy Cat Coin (GRUMPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Grumpy Cat Coin (GRUMPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Grumpy Cat Coin.

Sjekk Grumpy Cat Coinprisprognosen nå!

GRUMPY til lokale valutaer

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Grumpy Cat Coin (GRUMPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRUMPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Hvor mye er Grumpy Cat Coin (GRUMPY) verdt i dag?
Live GRUMPY prisen i USD er 0.00020131 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRUMPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRUMPY til USD er $ 0.00020131. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Grumpy Cat Coin?
Markedsverdien for GRUMPY er $ 1.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRUMPY?
Den sirkulerende forsyningen av GRUMPY er 9.18B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRUMPY ?
GRUMPY oppnådde en ATH-pris på 0.00933552 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRUMPY?
GRUMPY så en ATL-pris på 0.00005729 USD.
Hva er handelsvolumet til GRUMPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRUMPY er -- USD.
Vil GRUMPY gå høyere i år?
GRUMPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRUMPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:27 (UTC+8)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

