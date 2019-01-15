Grin (GRIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grin (GRIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grin (GRIN) Informasjon Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading. Offisiell nettside: https://grin.mw/ Teknisk dokument: https://download.wpsoftware.net/bitcoin/wizardry/mimblewimble.txt Kjøp GRIN nå!

Grin (GRIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grin (GRIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M Total forsyning: $ 208.70M $ 208.70M $ 208.70M Sirkulerende forsyning: $ 208.70M $ 208.70M $ 208.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M All-time high: $ 25.09 $ 25.09 $ 25.09 All-Time Low: $ 0.01332513 $ 0.01332513 $ 0.01332513 Nåværende pris: $ 0.03438341 $ 0.03438341 $ 0.03438341 Lær mer om Grin (GRIN) pris

Grin (GRIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grin (GRIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRINs tokenomics, kan du utforske GRIN tokenets livepris!

GRIN prisforutsigelse Vil du vite hvor GRIN kan være på vei? Vår GRIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRIN tokenets prisforutsigelse nå!

