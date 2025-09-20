Grin (GRIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03391658 $ 0.03391658 $ 0.03391658 24 timer lav $ 0.03574809 $ 0.03574809 $ 0.03574809 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03391658$ 0.03391658 $ 0.03391658 24 timer høy $ 0.03574809$ 0.03574809 $ 0.03574809 All Time High $ 25.09$ 25.09 $ 25.09 Laveste pris $ 0.01332513$ 0.01332513 $ 0.01332513 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) -3.37% Prisendring (7D) -3.37%

Grin (GRIN) sanntidsprisen er $0.03506154. I løpet av de siste 24 timene har GRIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03391658 og et toppnivå på $ 0.03574809, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRIN er $ 25.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.01332513.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRIN endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -3.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grin (GRIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Opplagsforsyning 208.70M 208.70M 208.70M Total forsyning 208,699,980.0 208,699,980.0 208,699,980.0

Nåværende markedsverdi på Grin er $ 7.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRIN er 208.70M, med en total tilgang på 208699980.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.32M.