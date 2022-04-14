Gremly ($GREMLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gremly ($GREMLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gremly ($GREMLY) Informasjon GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet. Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way. Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created. Offisiell nettside: https://www.gremly.vip/ Teknisk dokument: https://gremly.gitbook.io/gremly-docs Kjøp $GREMLY nå!

Gremly ($GREMLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gremly ($GREMLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 464.49K $ 464.49K $ 464.49K Total forsyning: $ 406.96T $ 406.96T $ 406.96T Sirkulerende forsyning: $ 406.96T $ 406.96T $ 406.96T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 464.49K $ 464.49K $ 464.49K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gremly ($GREMLY) pris

Gremly ($GREMLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gremly ($GREMLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GREMLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GREMLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GREMLYs tokenomics, kan du utforske $GREMLY tokenets livepris!

$GREMLY prisforutsigelse Vil du vite hvor $GREMLY kan være på vei? Vår $GREMLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $GREMLY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!