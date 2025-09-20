Gremly ($GREMLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.71% Prisendring (1D) +935.89% Prisendring (7D) +1,182.94% Prisendring (7D) +1,182.94%

Gremly ($GREMLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $GREMLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $GREMLY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $GREMLY endret seg med +1.71% i løpet av den siste timen, +935.89% over 24 timer og +1,182.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gremly ($GREMLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 407.62T 407.62T 407.62T Total forsyning 407,617,365,841,240.5 407,617,365,841,240.5 407,617,365,841,240.5

Nåværende markedsverdi på Gremly er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $GREMLY er 407.62T, med en total tilgang på 407617365841240.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.