Graphite (SN43) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.38 $ 3.38 $ 3.38 24 timer lav $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 24 timer høy 24 timer lav $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 24 timer høy $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 All Time High $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Laveste pris $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -4.45% Prisendring (7D) -4.04% Prisendring (7D) -4.04%

Graphite (SN43) sanntidsprisen er $3.39. I løpet av de siste 24 timene har SN43 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.38 og et toppnivå på $ 3.56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN43 er $ 6.02, mens den rekordlave prisen er $ 2.99.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN43 endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -4.45% over 24 timer og -4.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Graphite (SN43) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.15M$ 9.15M $ 9.15M Opplagsforsyning 2.70M 2.70M 2.70M Total forsyning 2,699,093.517977919 2,699,093.517977919 2,699,093.517977919

Nåværende markedsverdi på Graphite er $ 9.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN43 er 2.70M, med en total tilgang på 2699093.517977919. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.15M.