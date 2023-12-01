Grape (GRP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grape (GRP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grape (GRP) Informasjon GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Offisiell nettside: https://grap3.com/ Teknisk dokument: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Kjøp GRP nå!

Grape (GRP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grape (GRP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M All-time high: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 All-Time Low: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Nåværende pris: $ 0.95111 $ 0.95111 $ 0.95111 Lær mer om Grape (GRP) pris

Grape (GRP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grape (GRP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRPs tokenomics, kan du utforske GRP tokenets livepris!

