Grape (GRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.942005 $ 0.942005 $ 0.942005 24 timer lav $ 0.988504 $ 0.988504 $ 0.988504 24 timer høy 24 timer lav $ 0.942005$ 0.942005 $ 0.942005 24 timer høy $ 0.988504$ 0.988504 $ 0.988504 All Time High $ 853.84$ 853.84 $ 853.84 Laveste pris $ 0.109301$ 0.109301 $ 0.109301 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +4.50% Prisendring (7D) -19.44% Prisendring (7D) -19.44%

Grape (GRP) sanntidsprisen er $0.988481. I løpet av de siste 24 timene har GRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.942005 og et toppnivå på $ 0.988504, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRP er $ 853.84, mens den rekordlave prisen er $ 0.109301.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRP endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +4.50% over 24 timer og -19.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grape (GRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.88M$ 9.88M $ 9.88M Opplagsforsyning 4.45M 4.45M 4.45M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Grape er $ 4.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRP er 4.45M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.88M.