Grai (GRAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.065 $ 1.065 $ 1.065 24 timer lav $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24 timer høy 24 timer lav $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 24 timer høy $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 All Time High $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Laveste pris $ 0.680901$ 0.680901 $ 0.680901 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -9.37% Prisendring (7D) -9.37%

Grai (GRAI) sanntidsprisen er $1.066. I løpet av de siste 24 timene har GRAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.065 og et toppnivå på $ 1.099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRAI er $ 1.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.680901.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRAI endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -9.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grai (GRAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 258.61K$ 258.61K $ 258.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 258.61K$ 258.61K $ 258.61K Opplagsforsyning 242.68K 242.68K 242.68K Total forsyning 242,682.8574185899 242,682.8574185899 242,682.8574185899

Nåværende markedsverdi på Grai er $ 258.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRAI er 242.68K, med en total tilgang på 242682.8574185899. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 258.61K.