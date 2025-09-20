Gou (GOU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014986 $ 0.00014986 $ 0.00014986 24 timer lav $ 0.00015358 $ 0.00015358 $ 0.00015358 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014986$ 0.00014986 $ 0.00014986 24 timer høy $ 0.00015358$ 0.00015358 $ 0.00015358 All Time High $ 0.02218358$ 0.02218358 $ 0.02218358 Laveste pris $ 0.00006135$ 0.00006135 $ 0.00006135 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.01% Prisendring (7D) -6.99% Prisendring (7D) -6.99%

Gou (GOU) sanntidsprisen er $0.00015049. I løpet av de siste 24 timene har GOU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014986 og et toppnivå på $ 0.00015358, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOU er $ 0.02218358, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006135.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -6.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gou (GOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 150.49K$ 150.49K $ 150.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 150.49K$ 150.49K $ 150.49K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gou er $ 150.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.49K.