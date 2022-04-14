GoodBoy (GOODBOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoodBoy (GOODBOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoodBoy (GOODBOY) Informasjon Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable. Offisiell nettside: https://www.goodboy-onsol.com/ Kjøp GOODBOY nå!

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoodBoy (GOODBOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 640.01K $ 640.01K $ 640.01K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 640.01K $ 640.01K $ 640.01K All-time high: $ 0.02175124 $ 0.02175124 $ 0.02175124 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00064115 $ 0.00064115 $ 0.00064115 Lær mer om GoodBoy (GOODBOY) pris

GoodBoy (GOODBOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoodBoy (GOODBOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOODBOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOODBOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOODBOYs tokenomics, kan du utforske GOODBOY tokenets livepris!

GOODBOY prisforutsigelse Vil du vite hvor GOODBOY kan være på vei? Vår GOODBOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOODBOY tokenets prisforutsigelse nå!

