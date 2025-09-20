GoodBoy (GOODBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02175124$ 0.02175124 $ 0.02175124 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.38% Prisendring (7D) -2.00% Prisendring (7D) -2.00%

GoodBoy (GOODBOY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOODBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOODBOY er $ 0.02175124, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOODBOY endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GoodBoy (GOODBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 702.39K$ 702.39K $ 702.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 702.39K$ 702.39K $ 702.39K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,644.509417 999,995,644.509417 999,995,644.509417

Nåværende markedsverdi på GoodBoy er $ 702.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOODBOY er 1000.00M, med en total tilgang på 999995644.509417. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 702.39K.