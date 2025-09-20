Gone (GONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.13% Prisendring (7D) -14.71% Prisendring (7D) -14.71%

Gone (GONE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GONE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GONE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.13% over 24 timer og -14.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gone (GONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 199.24$ 199.24 $ 199.24 Fullt utvannet markedsverdi $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 69,420,069,420.0 69,420,069,420.0 69,420,069,420.0

Nåværende markedsverdi på Gone er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 199.24. Den sirkulerende forsyningen på GONE er 0.00, med en total tilgang på 69420069420.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.12K.