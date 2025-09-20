Golem (GLM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.237858 $ 0.237858 $ 0.237858 24 timer lav $ 0.250614 $ 0.250614 $ 0.250614 24 timer høy 24 timer lav $ 0.237858$ 0.237858 $ 0.237858 24 timer høy $ 0.250614$ 0.250614 $ 0.250614 All Time High $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Laveste pris $ 0.00913753$ 0.00913753 $ 0.00913753 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -5.04% Prisendring (7D) -3.38% Prisendring (7D) -3.38%

Golem (GLM) sanntidsprisen er $0.237958. I løpet av de siste 24 timene har GLM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.237858 og et toppnivå på $ 0.250614, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLM er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.00913753.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLM endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -5.04% over 24 timer og -3.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golem (GLM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 238.01M$ 238.01M $ 238.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 238.01M$ 238.01M $ 238.01M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Golem er $ 238.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLM er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.01M.