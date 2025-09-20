gnom (GNOM) Prisinformasjon (USD)

gnom (GNOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNOM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gnom (GNOM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på gnom er $ 13.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNOM er 998.41M, med en total tilgang på 998409827.744259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.28K.