Hva er GTAN

Giant Token (GTAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Giant Token (GTAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Giant Token (GTAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Giant Token (GTAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 248.13K Total forsyning: $ 374.79T Sirkulerende forsyning: $ 374.79T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 248.13K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Giant Token (GTAN) Informasjon Offisiell nettside: https://gianttokens.org/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1g9z6RpLQZ6UE2Xi5jo045XwbiK292uC3/view?usp=drive_link

Giant Token (GTAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Giant Token (GTAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GTAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GTAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GTANs tokenomics, kan du utforske GTAN tokenets livepris!

GTAN prisforutsigelse Vil du vite hvor GTAN kan være på vei? Vår GTAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

