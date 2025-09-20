Geoff Pris (GEOFF)
-0.63%
-20.76%
-37.95%
-37.95%
Geoff (GEOFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEOFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEOFF er $ 0.00273721, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEOFF endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -20.76% over 24 timer og -37.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Geoff er $ 769.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEOFF er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 769.66K.
I løpet av i dag er prisendringen på Geoff til USD ble $ -0.000201714271449975.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Geoff til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Geoff til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Geoff til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000201714271449975
|-20.76%
|30 dager
|$ 0
|-17.04%
|60 dager
|$ 0
|+638.13%
|90 dager
|$ 0
|--
Launched on 14 February 2025 by a developer who previously guided Kendu Inu to a reported market capitalization of USD 280 million, $GEOFF is a meme-oriented token on the Ethereum blockchain. The project centers on humor, personal branding, and community engagement rather than technical innovation or extensive utility. Its creator, who has chosen to disclose personal identity, emphasizes transparency and a straightforward approach, distinguishing $GEOFF from meme coins that rely heavily on speculative mechanisms or intricate features. No Utility, No Complex Features $GEOFF’s defining characteristic is its intentional lack of utility. The project does not offer staking, governance, or other common DeFi functionalities. Instead, it underscores the cultural and social appeal of internet memes, aiming to build a community around lighthearted content rather than promising advanced technology or revenue-sharing models. The absence of a formal roadmap reflects this philosophy; the token’s value proposition focuses on entertainment and collective participation, rather than the pursuit of long-term adoption in traditional use cases. Ethereum as the Chosen Network By launching on Ethereum, $GEOFF leverages the widespread adoption and familiarity of the ERC-20 token standard. This decision allows for seamless integration with decentralized exchanges (DEXs), popular wallet applications, and other well-known tools within the broader Ethereum ecosystem. While the project does not claim to implement cutting-edge smart contracts or innovative protocols, the solidity of Ethereum’s underlying network offers a degree of reliability and security that can be reassuring to meme-coin enthusiasts. Personal Branding and Doxxed Developer The developer’s decision to be doxxed—revealing personal identity—stands out in a meme-coin market often characterized by anonymity. This openness aims to foster trust among participants who might be cautious about projects lacking verifiable track records. By highlighting experience in a previous meme coin that reportedly reached a nine-figure market cap, the developer positions $GEOFF as a venture led by someone with a degree of familiarity in navigating meme-driven markets. However, it is also stated that the new token is purely a personal-branded community coin, free from elaborate promises or attached functionalities. Community-Focused Strategy Since $GEOFF does not offer tangible utility or a complex feature set, community-building is at the forefront of the project’s agenda. The team prioritizes social media presence, promotional activities, and regular updates to keep participants informed about token distribution, liquidity status, and upcoming community-driven events. This approach aligns with the broader meme-coin trend, where humor, social sharing, and collective energy often drive engagement and trading volume more than foundational technology. Contract Address and Transparency $GEOFF operates under the Ethereum contract address 0xAe3013789C836345Dfd63a9DF713E3c23fB3A664, offering public verification of token details and transactions. According to the team, being transparent about the contract’s contents and parameters is a priority. This transparency extends to communication channels, where the developer and community members frequently interact, discuss token-related topics, and share memes. Although the project’s scope is limited to entertainment, the team views these open lines of communication as essential for sustaining interest in a low-utility coin. Summary In essence, $GEOFF is a meme-centric cryptocurrency launched on Ethereum, guided by a doxxed developer with prior meme-coin experience. It presents itself as a simple, humor-driven project without utility, advanced features, or a detailed roadmap. By focusing on personal branding and community interactions, $GEOFF seeks to capture the casual appeal of internet culture, relying on the shared amusement of its holders rather than promising transformative technology or long-term use cases.
