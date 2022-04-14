Genius (GENIUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Genius (GENIUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Genius (GENIUS) Informasjon The Genius project was designed by AI to build a crypto token that would have the best chance of going up very, very high. A lot of time and resources were invested in order to figure out how to build the best token. The result is simply Genius! Among billions of permutations, a specific plan was formulated with the most potential for an exponential rise. This is just the very beginning of what will become legendary! Scheduled burns and community airdrops make price increases and momentum building inevitable: So far nearly 40% of the supply has been burnt creating a truly scarce asset

Airdrop campaigns offer incentives for investors to buy and hold their coins All Genius holders receive airdrops - the amount you get depends on your Genius bag and your social reach in spreading the word. Don’t delay! Get some now or you may end up sidelined watching it go up and up. Offisiell nettside: https://thegeniuscoin.com/ Kjøp GENIUS nå!

Genius (GENIUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Genius (GENIUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 280.77K $ 280.77K $ 280.77K Total forsyning: $ 664.78M $ 664.78M $ 664.78M Sirkulerende forsyning: $ 664.78M $ 664.78M $ 664.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 280.77K $ 280.77K $ 280.77K All-time high: $ 0.00899766 $ 0.00899766 $ 0.00899766 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00042236 $ 0.00042236 $ 0.00042236 Lær mer om Genius (GENIUS) pris

Genius (GENIUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Genius (GENIUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GENIUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GENIUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GENIUSs tokenomics, kan du utforske GENIUS tokenets livepris!

