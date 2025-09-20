gemxbt (GEMXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01046887$ 0.01046887 $ 0.01046887 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -3.07% Prisendring (7D) -7.50% Prisendring (7D) -7.50%

gemxbt (GEMXBT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEMXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEMXBT er $ 0.01046887, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEMXBT endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gemxbt (GEMXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.10K$ 80.10K $ 80.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.10K$ 80.10K $ 80.10K Opplagsforsyning 949.93M 949.93M 949.93M Total forsyning 949,932,214.475226 949,932,214.475226 949,932,214.475226

Nåværende markedsverdi på gemxbt er $ 80.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEMXBT er 949.93M, med en total tilgang på 949932214.475226. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.10K.