gemxbt (GEMXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i gemxbt (GEMXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

gemxbt (GEMXBT) Informasjon gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Offisiell nettside: https://www.gemxbt.ai/ Kjøp GEMXBT nå!

gemxbt (GEMXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gemxbt (GEMXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.11K Total forsyning: $ 949.93M Sirkulerende forsyning: $ 949.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.11K All-time high: $ 0.01046887 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

gemxbt (GEMXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gemxbt (GEMXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEMXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEMXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEMXBTs tokenomics, kan du utforske GEMXBT tokenets livepris!

GEMXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor GEMXBT kan være på vei? Vår GEMXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

