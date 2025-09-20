GemLink (GLINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.05577 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) -4.10%

GemLink (GLINK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLINK er $ 0.05577, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLINK endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GemLink (GLINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.18K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 153.17K Opplagsforsyning 107.78M Total forsyning 160,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GemLink er $ 103.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLINK er 107.78M, med en total tilgang på 160000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.17K.