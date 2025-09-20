Gemini (GEMINI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00107532 $ 0.00107532 $ 0.00107532 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00107532$ 0.00107532 $ 0.00107532 All Time High $ 0.01696794$ 0.01696794 $ 0.01696794 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -13.67% Prisendring (7D) -28.79% Prisendring (7D) -28.79%

Gemini (GEMINI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEMINI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00107532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEMINI er $ 0.01696794, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEMINI endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -13.67% over 24 timer og -28.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gemini (GEMINI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 920.57K$ 920.57K $ 920.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 920.57K$ 920.57K $ 920.57K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,874,758.927016 999,874,758.927016 999,874,758.927016

Nåværende markedsverdi på Gemini er $ 920.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEMINI er 999.87M, med en total tilgang på 999874758.927016. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 920.57K.