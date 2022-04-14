GearUp (GUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GearUp (GUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GearUp (GUP) Informasjon GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Offisiell nettside: https://www.gearup.today/ Kjøp GUP nå!

GearUp (GUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GearUp (GUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.75K $ 9.75K $ 9.75K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.75K $ 9.75K $ 9.75K All-time high: $ 0.328423 $ 0.328423 $ 0.328423 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00097547 $ 0.00097547 $ 0.00097547 Lær mer om GearUp (GUP) pris

GearUp (GUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GearUp (GUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUPs tokenomics, kan du utforske GUP tokenets livepris!

