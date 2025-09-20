GearUp (GUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.328423$ 0.328423 $ 0.328423 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.69% Prisendring (7D) +0.69%

GearUp (GUP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUP er $ 0.328423, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GearUp (GUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GearUp er $ 9.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUP er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.75K.