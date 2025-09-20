Gate (GT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 16.56 24 timer lav $ 17.2 24 timer høy All Time High $ 25.94 Laveste pris $ 0.25754 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) -4.08%

Gate (GT) sanntidsprisen er $16.66. I løpet av de siste 24 timene har GT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 16.56 og et toppnivå på $ 17.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GT er $ 25.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.25754.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -4.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gate (GT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.99B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.00B Opplagsforsyning 119.44M Total forsyning 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gate er $ 1.99B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GT er 119.44M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.00B.