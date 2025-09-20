GameBoy (GBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001626 $ 0.00001626 $ 0.00001626 24 timer lav $ 0.00001685 $ 0.00001685 $ 0.00001685 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001626$ 0.00001626 $ 0.00001626 24 timer høy $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 All Time High $ 0.00183012$ 0.00183012 $ 0.00183012 Laveste pris $ 0.00001385$ 0.00001385 $ 0.00001385 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) -4.91% Prisendring (7D) -4.91%

GameBoy (GBOY) sanntidsprisen er $0.00001644. I løpet av de siste 24 timene har GBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001626 og et toppnivå på $ 0.00001685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GBOY er $ 0.00183012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001385.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GBOY endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GameBoy (GBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K Opplagsforsyning 996.00M 996.00M 996.00M Total forsyning 996,000,452.97 996,000,452.97 996,000,452.97

Nåværende markedsverdi på GameBoy er $ 16.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GBOY er 996.00M, med en total tilgang på 996000452.97. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.40K.