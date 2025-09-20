Dagens GameBoy livepris er 0.00001644 USD. Spor prisoppdateringer for GBOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GBOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GameBoy livepris er 0.00001644 USD. Spor prisoppdateringer for GBOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GBOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GBOY

GBOY Prisinformasjon

GBOY Offisiell nettside

GBOY tokenomics

GBOY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GameBoy Logo

GameBoy Pris (GBOY)

Ikke oppført

1 GBOY til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
GameBoy (GBOY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:20:24 (UTC+8)

GameBoy (GBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001626
$ 0.00001626$ 0.00001626
24 timer lav
$ 0.00001685
$ 0.00001685$ 0.00001685
24 timer høy

$ 0.00001626
$ 0.00001626$ 0.00001626

$ 0.00001685
$ 0.00001685$ 0.00001685

$ 0.00183012
$ 0.00183012$ 0.00183012

$ 0.00001385
$ 0.00001385$ 0.00001385

+0.62%

-1.42%

-4.91%

-4.91%

GameBoy (GBOY) sanntidsprisen er $0.00001644. I løpet av de siste 24 timene har GBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001626 og et toppnivå på $ 0.00001685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GBOY er $ 0.00183012, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001385.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GBOY endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GameBoy (GBOY) Markedsinformasjon

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

--
----

$ 16.40K
$ 16.40K$ 16.40K

996.00M
996.00M 996.00M

996,000,452.97
996,000,452.97 996,000,452.97

Nåværende markedsverdi på GameBoy er $ 16.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GBOY er 996.00M, med en total tilgang på 996000452.97. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.40K.

GameBoy (GBOY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GameBoy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GameBoy til USD ble $ -0.0000030050.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GameBoy til USD ble $ -0.0000020411.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GameBoy til USD ble $ -0.000001084862572790203.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.42%
30 dager$ -0.0000030050-18.27%
60 dager$ -0.0000020411-12.41%
90 dager$ -0.000001084862572790203-6.19%

Hva er GameBoy (GBOY)

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GameBoy (GBOY) Ressurs

Offisiell nettside

GameBoy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GameBoy (GBOY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GameBoy (GBOY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GameBoy.

Sjekk GameBoyprisprognosen nå!

GBOY til lokale valutaer

GameBoy (GBOY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GameBoy (GBOY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GBOY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GameBoy (GBOY)

Hvor mye er GameBoy (GBOY) verdt i dag?
Live GBOY prisen i USD er 0.00001644 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GBOY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GBOY til USD er $ 0.00001644. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GameBoy?
Markedsverdien for GBOY er $ 16.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GBOY?
Den sirkulerende forsyningen av GBOY er 996.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGBOY ?
GBOY oppnådde en ATH-pris på 0.00183012 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GBOY?
GBOY så en ATL-pris på 0.00001385 USD.
Hva er handelsvolumet til GBOY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GBOY er -- USD.
Vil GBOY gå høyere i år?
GBOY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GBOY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:20:24 (UTC+8)

GameBoy (GBOY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.