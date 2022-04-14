FXN (FXN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FXN (FXN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FXN (FXN) Informasjon FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents. Offisiell nettside: https://fxn.world Kjøp FXN nå!

FXN (FXN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FXN (FXN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 0.100312 $ 0.100312 $ 0.100312 All-Time Low: $ 0.001064 $ 0.001064 $ 0.001064 Nåværende pris: $ 0.00126515 $ 0.00126515 $ 0.00126515 Lær mer om FXN (FXN) pris

FXN (FXN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FXN (FXN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FXN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FXN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FXNs tokenomics, kan du utforske FXN tokenets livepris!

