Dagens FXN livepris er 0.00131218 USD. Spor prisoppdateringer for FXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FXN livepris er 0.00131218 USD. Spor prisoppdateringer for FXN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FXN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FXN

FXN Prisinformasjon

FXN Offisiell nettside

FXN tokenomics

FXN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

FXN Logo

FXN Pris (FXN)

Ikke oppført

1 FXN til USD livepris:

$0.00131218
$0.00131218$0.00131218
-2.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
FXN (FXN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:36:59 (UTC+8)

FXN (FXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00128448
$ 0.00128448$ 0.00128448
24 timer lav
$ 0.00137336
$ 0.00137336$ 0.00137336
24 timer høy

$ 0.00128448
$ 0.00128448$ 0.00128448

$ 0.00137336
$ 0.00137336$ 0.00137336

$ 0.100312
$ 0.100312$ 0.100312

$ 0.001064
$ 0.001064$ 0.001064

-0.26%

-2.98%

-20.65%

-20.65%

FXN (FXN) sanntidsprisen er $0.00131218. I løpet av de siste 24 timene har FXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00128448 og et toppnivå på $ 0.00137336, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FXN er $ 0.100312, mens den rekordlave prisen er $ 0.001064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FXN endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.98% over 24 timer og -20.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FXN (FXN) Markedsinformasjon

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

899.99M
899.99M 899.99M

999,952,156.560681
999,952,156.560681 999,952,156.560681

Nåværende markedsverdi på FXN er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FXN er 899.99M, med en total tilgang på 999952156.560681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.

FXN (FXN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FXN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FXN til USD ble $ +0.0000221779.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FXN til USD ble $ -0.0001966778.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FXN til USD ble $ -0.000250508981869968.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.98%
30 dager$ +0.0000221779+1.69%
60 dager$ -0.0001966778-14.98%
90 dager$ -0.000250508981869968-16.03%

Hva er FXN (FXN)

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FXN (FXN) Ressurs

Offisiell nettside

FXN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FXN (FXN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FXN (FXN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FXN.

Sjekk FXNprisprognosen nå!

FXN til lokale valutaer

FXN (FXN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FXN (FXN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FXN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FXN (FXN)

Hvor mye er FXN (FXN) verdt i dag?
Live FXN prisen i USD er 0.00131218 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FXN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FXN til USD er $ 0.00131218. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FXN?
Markedsverdien for FXN er $ 1.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FXN?
Den sirkulerende forsyningen av FXN er 899.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFXN ?
FXN oppnådde en ATH-pris på 0.100312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FXN?
FXN så en ATL-pris på 0.001064 USD.
Hva er handelsvolumet til FXN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FXN er -- USD.
Vil FXN gå høyere i år?
FXN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FXN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:36:59 (UTC+8)

FXN (FXN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.