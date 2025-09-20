FXN (FXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00128448 24 timer lav $ 0.00137336 24 timer høy All Time High $ 0.100312 Laveste pris $ 0.001064 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -2.98% Prisendring (7D) -20.65%

FXN (FXN) sanntidsprisen er $0.00131218. I løpet av de siste 24 timene har FXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00128448 og et toppnivå på $ 0.00137336, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FXN er $ 0.100312, mens den rekordlave prisen er $ 0.001064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FXN endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.98% over 24 timer og -20.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FXN (FXN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.18M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M Opplagsforsyning 899.99M Total forsyning 999,952,156.560681

Nåværende markedsverdi på FXN er $ 1.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FXN er 899.99M, med en total tilgang på 999952156.560681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.