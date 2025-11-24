fxhash pris i dag

Sanntids fxhash (FXH) pris i dag er $ 0.00328623, med en 0.70% endring de siste 24 timene. Nåværende FXH til USD konverteringssats er $ 0.00328623 per FXH.

fxhash rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,708,433, med en sirkulerende forsyning på 520.00M FXH. I løpet av de siste 24 timene FXH har den blitt handlet mellom $ 0.00319748(laveste) og $ 0.00336979 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03486908, mens tidenes laveste notering var $ 0.00318896.

Kortsiktig har FXH beveget seg +0.16% i løpet av den siste timen og -7.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

fxhash (FXH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Opplagsforsyning 520.00M 520.00M 520.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på fxhash er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FXH er 520.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.29M.