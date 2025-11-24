Funless pris i dag

Sanntids Funless (FUNLESS) pris i dag er $ 0.00022545, med en 3.50% endring de siste 24 timene. Nåværende FUNLESS til USD konverteringssats er $ 0.00022545 per FUNLESS.

Funless rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 112,314, med en sirkulerende forsyning på 500.00M FUNLESS. I løpet av de siste 24 timene FUNLESS har den blitt handlet mellom $ 0.00021474(laveste) og $ 0.0002287 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00054808, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021153.

Kortsiktig har FUNLESS beveget seg -0.38% i løpet av den siste timen og -7.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Funless (FUNLESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.31K$ 112.31K $ 112.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.31K$ 112.31K $ 112.31K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 499,996,477.519566 499,996,477.519566 499,996,477.519566

Nåværende markedsverdi på Funless er $ 112.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUNLESS er 500.00M, med en total tilgang på 499996477.519566. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.31K.