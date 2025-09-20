FU (FU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.63% Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) -0.80% Prisendring (7D) -0.80%

FU (FU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FU endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FU (FU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 630.45K$ 630.45K $ 630.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 630.45K$ 630.45K $ 630.45K Opplagsforsyning 177.21B 177.21B 177.21B Total forsyning 177,206,801,908.6835 177,206,801,908.6835 177,206,801,908.6835

Nåværende markedsverdi på FU er $ 630.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FU er 177.21B, med en total tilgang på 177206801908.6835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 630.45K.