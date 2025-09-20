Frontier (FRONT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.124403 $ 0.124403 $ 0.124403 24 timer lav $ 0.131701 $ 0.131701 $ 0.131701 24 timer høy 24 timer lav $ 0.124403$ 0.124403 $ 0.124403 24 timer høy $ 0.131701$ 0.131701 $ 0.131701 All Time High $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Laveste pris $ 0.10662$ 0.10662 $ 0.10662 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -10.97% Prisendring (7D) -10.97%

Frontier (FRONT) sanntidsprisen er $0.128651. I løpet av de siste 24 timene har FRONT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.124403 og et toppnivå på $ 0.131701, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRONT er $ 6.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.10662.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRONT endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -10.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frontier (FRONT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M Opplagsforsyning 90.00M 90.00M 90.00M Total forsyning 89,999,999.99994336 89,999,999.99994336 89,999,999.99994336

Nåværende markedsverdi på Frontier er $ 11.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRONT er 90.00M, med en total tilgang på 89999999.99994336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.58M.