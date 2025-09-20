Dagens Frontier livepris er 0.128651 USD. Spor prisoppdateringer for FRONT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRONT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Frontier livepris er 0.128651 USD. Spor prisoppdateringer for FRONT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRONT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FRONT

FRONT Prisinformasjon

FRONT Offisiell nettside

FRONT tokenomics

FRONT Prisprognose

Frontier Pris (FRONT)

1 FRONT til USD livepris:

$0.128651
$0.128651
-1.40%1D
Frontier (FRONT) Live prisdiagram
Frontier (FRONT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.124403
$ 0.124403
24 timer lav
$ 0.131701
$ 0.131701
24 timer høy

$ 0.124403
$ 0.124403

$ 0.131701
$ 0.131701

$ 6.71
$ 6.71

$ 0.10662
$ 0.10662

-0.04%

-1.46%

-10.97%

-10.97%

Frontier (FRONT) sanntidsprisen er $0.128651. I løpet av de siste 24 timene har FRONT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.124403 og et toppnivå på $ 0.131701, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRONT er $ 6.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.10662.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRONT endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -10.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frontier (FRONT) Markedsinformasjon

$ 11.58M
$ 11.58M

--
--

$ 11.58M
$ 11.58M

90.00M
90.00M

89,999,999.99994336
89,999,999.99994336

Nåværende markedsverdi på Frontier er $ 11.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRONT er 90.00M, med en total tilgang på 89999999.99994336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.58M.

Frontier (FRONT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Frontier til USD ble $ -0.0019170611287875.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Frontier til USD ble $ -0.0380894056.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Frontier til USD ble $ -0.0499549645.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Frontier til USD ble $ -0.0506622698712185.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0019170611287875-1.46%
30 dager$ -0.0380894056-29.60%
60 dager$ -0.0499549645-38.82%
90 dager$ -0.0506622698712185-28.25%

Hva er Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Frontier (FRONT) Ressurs

Offisiell nettside

Frontier Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Frontier (FRONT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Frontier (FRONT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Frontier.

Sjekk Frontierprisprognosen nå!

FRONT til lokale valutaer

Frontier (FRONT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Frontier (FRONT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRONT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Frontier (FRONT)

Hvor mye er Frontier (FRONT) verdt i dag?
Live FRONT prisen i USD er 0.128651 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRONT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRONT til USD er $ 0.128651. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Frontier?
Markedsverdien for FRONT er $ 11.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRONT?
Den sirkulerende forsyningen av FRONT er 90.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRONT ?
FRONT oppnådde en ATH-pris på 6.71 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRONT?
FRONT så en ATL-pris på 0.10662 USD.
Hva er handelsvolumet til FRONT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRONT er -- USD.
Vil FRONT gå høyere i år?
FRONT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRONT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Frontier (FRONT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.