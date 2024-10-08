Frogg and Ratt (FRATT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frogg and Ratt (FRATT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frogg and Ratt (FRATT) Informasjon Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Offisiell nettside: https://www.fratt.xyz/ Kjøp FRATT nå!

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frogg and Ratt (FRATT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.66K $ 11.66K $ 11.66K Total forsyning: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Sirkulerende forsyning: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K All-time high: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frogg and Ratt (FRATT) pris

Frogg and Ratt (FRATT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frogg and Ratt (FRATT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRATT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRATT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRATTs tokenomics, kan du utforske FRATT tokenets livepris!

