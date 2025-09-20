Dagens Frogg and Ratt livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRATT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRATT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Frogg and Ratt livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRATT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRATT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Frogg and Ratt (FRATT) Prisinformasjon (USD)

Frogg and Ratt (FRATT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRATT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRATT er $ 0.02413011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRATT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Frogg and Ratt er $ 11.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRATT er 144.24M, med en total tilgang på 169696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.72K.

I løpet av i dag er prisendringen på Frogg and Ratt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Frogg and Ratt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Frogg and Ratt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Frogg and Ratt til USD ble $ 0.

I dag$ 0--
30 dager$ 0+1.68%
60 dager$ 0-4.74%
90 dager$ 0--

Hva er Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hvor mye vil Frogg and Ratt (FRATT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Frogg and Ratt (FRATT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Frogg and Ratt.

Sjekk Frogg and Rattprisprognosen nå!

Å forstå tokenomics bak Frogg and Ratt (FRATT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRATT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Frogg and Ratt (FRATT)

Hvor mye er Frogg and Ratt (FRATT) verdt i dag?
Live FRATT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRATT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRATT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Frogg and Ratt?
Markedsverdien for FRATT er $ 11.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRATT?
Den sirkulerende forsyningen av FRATT er 144.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRATT ?
FRATT oppnådde en ATH-pris på 0.02413011 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRATT?
FRATT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FRATT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRATT er -- USD.
Vil FRATT gå høyere i år?
FRATT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRATT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.