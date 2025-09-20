Frogg and Ratt (FRATT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02413011$ 0.02413011 $ 0.02413011 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.65% Prisendring (7D) -0.65%

Frogg and Ratt (FRATT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRATT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRATT er $ 0.02413011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRATT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frogg and Ratt (FRATT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.72K$ 13.72K $ 13.72K Opplagsforsyning 144.24M 144.24M 144.24M Total forsyning 169,696,969.0 169,696,969.0 169,696,969.0

Nåværende markedsverdi på Frogg and Ratt er $ 11.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRATT er 144.24M, med en total tilgang på 169696969.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.72K.